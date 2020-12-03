МХК "Рязань-ВДВ" выиграл третий период и матч со "СКА-ГУРО Карелия"

Вторая шайба в воротах Пакина. Фото: Павел АВЕРИН

МХК "Рязань-ВДВ" принимал 2 декабря на своем льду "СКА-ГУРО Карелия" (Кондопога). Это был первый матч домашней серии.

Начало встречи для зрителей, которых проверили сотрудники Роспотребнадзора на наличие медицинских масок, было обескураживающим.

Кокетливые девушки на трибунах - атрибут игр "молодежки". Фото: Павел АВЕРИН

Удаление Терещенко привело к голу - шайба на счету Даниила Алексеева. Хозяева прессинговали остаток первого периода и всю вторую игровую треть. Активны в атаке были Волонцевич, Пасманик, Малых, Замбахидзе, Саламатов и Глухих (интервью с форвардом можно посмотреть на видео под текстом - прим.авт.). Но, как говорят, вратарь "подтащил".

Владислав Пакин сохранял "рамку" в неприкосновенности до третьего периода. Капитан рязанской команды Леон Замбахидзе все-таки распечатал ворота, а затем оформил дубль.

Капитан команды - пример для партнеров. Фото: Павел АВЕРИН

На последних секундах матча, издевательски запустив шайбу в опустевшие ворота, Никита Саламатов поставил точку - 3:1.

- Прогресс соперников по сравнению с прошлым сезоном очевиден, - прокомментировал главный тренер "десантников" Алексей Храмцов. - Сейчас это быстрая, боеспособная команда, с которой любому клубу играть неудобно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!