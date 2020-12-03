МХК "Рязань-ВДВ" выиграл третий период и матч со "СКА-ГУРО Карелия"

Вторая шайба в воротах Пакина.
Фото: Павел АВЕРИН
МХК "Рязань-ВДВ" принимал 2 декабря на своем льду "СКА-ГУРО Карелия" (Кондопога). Это был первый матч домашней серии.
Начало встречи для зрителей, которых проверили сотрудники Роспотребнадзора на наличие медицинских масок, было обескураживающим.
Кокетливые девушки на трибунах - атрибут игр "молодежки".
Фото: Павел АВЕРИН
Удаление Терещенко привело к голу - шайба на счету Даниила Алексеева. Хозяева прессинговали остаток первого периода и всю вторую игровую треть. Активны в атаке были Волонцевич, Пасманик, Малых, Замбахидзе, Саламатов и Глухих (интервью с форвардом можно посмотреть на видео под текстом - прим.авт.). Но, как говорят, вратарь "подтащил".
Владислав Пакин сохранял "рамку" в неприкосновенности до третьего периода. Капитан рязанской команды Леон Замбахидзе все-таки распечатал ворота, а затем оформил дубль.
Капитан команды - пример для партнеров.
Фото: Павел АВЕРИН
На последних секундах матча, издевательски запустив шайбу в опустевшие ворота, Никита Саламатов поставил точку - 3:1.
- Прогресс соперников по сравнению с прошлым сезоном очевиден, - прокомментировал главный тренер "десантников" Алексей Храмцов. - Сейчас это быстрая, боеспособная команда, с которой любому клубу играть неудобно.
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