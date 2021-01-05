Вечером 4 января в Рыбновском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием снегохода.По предварительным данным 43-летнего мужчину зажало в отбойнике на одной из трасс. По другим данным, он влетел на скорости в дерево. Как бы там ни было, мужчина погиб. Прибывшая оперативно на место дорожного происшествия бригада скорой медицинской помощи помочь ему уже ничем не могла.Чуть позже ряд рязанских СМИ, сославшись на свои источники, сообщили, что погиб личный водитель пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.Так это или нет – к настоящей минуте доподлинно неизвестно. По крайней мере в оперативных сводках МВД этой информации нет, а мужчина не проходит в статусе спецконтингента.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!