Вечером 4 января в Рыбновском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием снегохода.По предварительным данным 43-летний мужчина, разогнавшись на скорости, влетел в дерево. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи помочь бедолаге уже не смогла.В настоящее время полиция проводит проверку. Им предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!