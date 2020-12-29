21 декабря на пресс-конференции в администрации города журналисты вновь вернулись к вопросу о концессионном соглашении с муниципальным предприятием «Водоканал города Рязани». Напомним, 17 августа 2020 года крупный частный оператор ВКХ «Росводоканал» предложил взять в концессию объекты водоснабжения и водоотведения Рязани. Инвестиционная модель рассчитана на 49 лет, а объем инвестиций на данный период составит 49,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет.– Мы представили детальный план по дальнейшему развитию системы водоснабжения и водоотведения Рязани и готовы реализовать его, используя лучшие производственные практики предприятий группы, – пояснил тогда генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков. – Мы учли ограничения, сформировавшиеся в период пандемии, и считаем, что предложенная модель является действительно социально-ориентированной, и будет комфортной для рязанцев.Надо отметить, что потенциальный концессионер действительно предложил уникальные условия для города, а именно зафиксировать в договоре ограничение роста тарифа прогнозируемым Минэкономразвития уровнем инфляции, это около 4% в год.Тогда ряд чиновников городской администрации и депутатов в штыки приняли это предложение, отметив, что рязанский «Водоканал» – мощное и важное для жизни города предприятие.– Если концессионное соглашение не соответствует интересам рязанцев, мы его, конечно, отклоним, – заявил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.Интересы жителей города, в конечном итоге, были представлены участниками рабочей группы, которая ответила потенциальному инвестору отказом. Широкого обсуждения проблем городского водопровода и канализации не получилось, время оказалось не самое удачное – выборная кампания была в самом разгаре.Монолог инвестораИнвестор, в свою очередь, попытался донести свою точку зрения через городскую прессу. Генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков отметил, что«… мы неоднократно предлагали внести необходимые изменения в перечень мероприятий, финансовую модель для того, чтобы в первую очередь сфокусироваться на самых насущных проблемах городского хозяйства, тем более, что закон дает возможность предложить иные условия потенциальному концессионеру. К сожалению, за 30 дней рассмотрения инициативы мы не получили никакой обратной связи от участников рабочей группы, депутатов».Осенью на этом монолог потенциального концессионера прервался. Инвестор получил формальный отказ, и принял решение оспорить его в судебной порядке, не согласившись с выводами рабочей группы. Первое заседание прошло в середине декабря.И вот, спустя несколько месяцев, на пресс-конференции по итогам 2020 года по блоку благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, чиновники вновь вернулись к инициативе ООО «РВКцентр», предприятия «Росводоканала», по заключению концессионного соглашения.Диалог возможен– Личные деньги потенциальный концессионер вкладывать не собирался, – сообщила начальник управления экономического развития администрации Рязани Ирина Гончарова. – При нулевой инвестиционной составляющей компания планировала перевести функцию управления на себя. Кроме того, потенциальный концессионер решил изымать прибыль, которую администрация города обычно отдает МП «Водоканал города Рязани» на развитие. То есть объект переходит в концессию, но инвестор не дает своих денег, это просто перевод предприятия из одной формы собственности в другую.Однако в «Росоводоканале» в ответе на письменный запрос напомнили, что в первый год концессионного сотрудничества группа компаний планирует привлечь 319 млн рублей (без НДС) собственных денег для реализации мероприятий инвестиционной программы. Общий же объем инвестиций за 49 лет (в течение всего срока концессии) составит 49,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет (без НДС).Впрочем, сама мэр Рязани Елена Сорокина на итоговой пресс-конференции не была столь категорична:– Мы готовы рассмотреть заявки на передачу «Водоканала» в концессию, но только те, которые пойдут на благо города, – подчеркнула глава администрации Елена Сорокина.Данное заявление мэра в ГК «Росводоканал» расценили как новую возможность вернуться к обсуждению концессионного сотрудничества с Рязанской областью.– Мы рады, что наши аргументы о необходимости рассматривать альтернативы существующим моделям управления и выбирать лучшие в интересах потребителей, услышаны, – прокомментировал выступление главы администрации города генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков. – Мы по-прежнему подтверждаем заинтересованность в конструктивном диалоге, и готовы вместе с потенциальными партнерами скорректировать наше предложение для решения первоочередных городских задач в области водопроводно-канализационного хозяйства. Соответствующие письма в адрес администрации города мы направим уже в ближайшее время.Мы рассчитываем на объективную оценку наших предложений и открытое обсуждение с участием общественности.ТЕМ ВРЕМЕНЕМГруппа компаний «Росводоканал» и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ для реализации проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и модернизации коммунальной инфраструктуры российских регионов создают совместное предприятие.Доля ВЭБ.РФ в проекте составит 25%. Стратегическая задача СП – достичь в российском сегменте водоснабжения и водоотведения доли не менее 20%.- Партнерство ВЭБ.РФ и «Росводоканала» создается для достижения национальных целей, обозначенных президентом России, - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. - Наша приоритетная цель - повышение уровня жизни людей. Мы рады сотрудничеству с «Росводоканалом»: распространение их компетенций, современных технологий, опыта и клиентского сервиса в другие города и регионы страны будут служить повышению качества жизни наших граждан.В свою очередь, председатель наблюдательного совета «АльфаГрупп» (консорциум «АльфаГрупп» – акционер «Росводоканала») Михаил Фридман подчеркнул, что «Росоводоканал» последовательно работает над улучшением экологии регионов за счет внедрения инновационных подходов к утилизации осадков сточных вод, контролю и оперативному реагированию на загрязнение окружающей среды.- И мы сможем сделать больше, благодаря сотрудничеству с ВЭБ.РФ, - заверил Фридман.Учитывая, что теперь к экспертизе частного оператора добавились серьезные дополнительные финансовые ресурсы и компетенции ведущего государственного института развития, возможно, следующее предложение, которое «Росводоканал» планирует направить в адрес администрации, будет еще более интересным для Рязани и его коммунальной отрасли.В любом случае, оно требует широкого публичного обсуждения с жителями города.НАША СПРАВКАГруппа компаний «Росводоканал» – крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения.Под управлением ГК «Росводоканал» работают семь региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний «Росводоканал» эксплуатирует 16,5 тысяч км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.