Мэрия пояснила, почему рязанский "Водоканал" не перешел в частные руки

Ирина Гончарова дала четкий ответ, почему Водоканал остался муниципальным. Фото: Павел АВЕРИН

На пресс-конференции по итогам работы администрации Рязани, которая прошла в режиме максимальной открытости, журналисты подняли вопрос о концессии (передаче в частные руки) МУП "Водоканал города Рязани".

- Личные деньги потенциальный концессионер вкладывать не собирался, – уточнила начальник управления экономического развития Ирина Гончарова. – При нулевой инвестиционной составляющей компания планировала перевести функцию управления на себя. Кроме того, потенциальный концессионер решил изымать прибыль, которую администрация города обычно отдает Водоканалу на развитие. Это просто перевод предприятия из одной формы собственности в другую.

В то же время глава администрации Рязани Елена Сорокина добавила:

- Мы готовы рассмотреть заявки на передачу Водоканала в концессию, но только те, которые пойдут на благо города.