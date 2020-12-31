В сети появилось новое вирусное видео из серии «Русская кибердеревня», в котором автор проекта Сергей Васильев поздравляет всех жителей галактики с новым 2098 годом!Напомним, что проект «Русская кибердеревня» стартовал летом 2020 года. Ролик, совмещающий типичные провинциальные сельские пейзажи, современную графику и идеи роботизированного будущего, сняли в селе Кисьва Пронского района Рязанской области. Видео набрало почти 7,5 миллионов просмотров.Новый новогодний ролик за первые два часа на сайте YouTube собрал более 40 000 просмотров. Сюжет опять отправляет зрителей на колонизированный Марс, где хозяин фермы встречает Новый год в компании роботов-домохозяек и бегающей елки. Заканчивается сюжет традиционным поздравлением нейро-президента, транслирующимся по древнему телевизору!ЧИТАТЬ ТАКЖЕЛюбовь и коптеры: видео с «кибердеревней» под Рязанью набирает сотни тысяч просмотровАвтор ролика Сергей Васильев выложил клип в стиле кибер-панк, в котором совмещаются привычная рязанская разруха с футуристическими технологиями (подробности).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!