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НовостиПроисшествия5 августа 2026 17:55

Восемь БПЛА перехвачены и уничтожены над Рязанской областью 5 августа

Пострадавших и повреждений нет
Источник:kp.ru
Над территорией Рязанской области сбиты восемь беспилотников. Фото: Правительство Рязанской области.

Над территорией Рязанской области сбиты восемь беспилотников. Фото: Правительство Рязанской области.

В ночь на 5 августа Рязанская область стала одним из регионов, подвергшихся атаке украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, дежурными средствами ПВО в общей сложности перехвачено и уничтожено 475 БПЛА по всей стране. Рязанская область вошла в число субъектов, где отмечены перехваты и уничтожение беспилотников.

Сбитие БПЛА продолжалось и днем. За 5 августа на территории региона трижды объявлялся режим беспилотной опасности.

Губернатор Павел Малков сообщил, что сегодня над областью ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов. К счастью, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.