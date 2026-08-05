Более 150 человек вошли в мобильные огневые группы для защиты Рязанской области

Рязанцам пояснили, где и на каких условиях резервисты несут дежурство в составе МОГ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала лета в Рязанской области формируются мобильные огневые группы, в состав которых вошли уже свыше 150 человек. Участникам предлагают официальное трудоустройство с зарплатой от 100 тыс. рублей, сохранение рабочего места и среднего заработка по основному месту работы. Также предусмотрены дополнительные выплаты и бесплатное обеспечение.

Военный комиссар региона Александр Полшков пояснил: «Все, кто вступает в мобильные огневые группы отряда БАРС «Рязань», выполняют задачи только на территории Рязанской области. Контракт заключается на три года».

Дежурство организовано не более шести месяцев в году. Для бойцов разработана программа подготовки, включающая теорию и практику.