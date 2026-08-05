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НовостиОбщество5 августа 2026 15:30

В Рязани ограничат проезд по улице Лево-Лыбедская после жалоб местных жителей

С 1 сентября в районе домов 2 и 24 появятся знаки «Въезд запрещен» и «Тупик»
Источник:kp.ru
Местные жители были недовольны, что улица используется для проезда и парковки.

Местные жители были недовольны, что улица используется для проезда и парковки.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября вводится запрет на сквозной проезд на улице Лево-Лыбедская в районе домов № 2 и № 24. Об этом проинформировала Администрация Рязани. На участке установят знаки 3.1 «Въезд запрещён» с табличками «Тупик». По заявлению чиновников, мера направлена на повышение безопасности и создание комфортной среды.

Жители улицы продолжительное время жаловались, что зеленая парковая зона у Лево-Лыбедской (со стороны Кремлевского Вала) превратилась в проезд и стихийную парковку. В мэрии в 2023 году отвечали, что работа по согласованию знаков начата, но вопрос требует детальной проработки.

Теперь ограничения вступают в силу – автовладельцев просят учитывать их при планировании маршрутов.