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НовостиОбщество5 августа 2026 13:58

Три километра по трассе с тремя внуками… Рязанка пожаловалась на отсутствие остановки у «В некотором царстве»

Минтранс рассказал, когда появится остановка у парка «В некотором царстве»
Источник:kp.ru
Власти рассмотрят изменение маршрута автобуса №22 до парка «В некотором царстве» под Рязанью.

Власти рассмотрят изменение маршрута автобуса №22 до парка «В некотором царстве» под Рязанью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рязанка с тремя внуками – 12, 8 и 6 лет - прошла три километра по трассе, чтобы попасть в парк «В некотором царстве». О транспортной доступности женщина сообщила губернатору Павлу Малкову.

По словам женщины, добраться до парка можно только на машине или такси за 1000 рублей в один конец. Она с детьми доехала на автобусе №22 до поворота на Агро-Пустынь, а дальше пришлось идти по обочине.

«Почему администрация все делает наполовину? - написала рязанка. - Чего проще сделать остановку рядом с парком? Народ поедет, посетителей будет больше».

На жалобу и предложение отреагировал минтранс Рязанской области. Чиновники заверили, что ведут комплексную работу по повышению транспортной доступности популярных мест, включая «Некоторое царство» и биатлонный комплекс «Алмаз».

В ведомстве отметили, что как только на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» появится инфраструктура для безопасного перехода, администрация рассмотрит возможность изменения маршрута автобуса №22.