В Рязани в больнице №11 врачи впервые установили пациенту инсулиновую помпу.

В Рязани врачи больницы №11 впервые установили 34-летнему пациенту с сахарным диабетом инсулиновую помпу. Как сообщил минздрав региона, заболевание диагностировали у мужчины в 2000 году. Сахар в крови пациента в последние годы был нестабилен. Решение прибегнуть к подобной терапии для него было жизненно важным.

Инсулиновая помпа – небольшое устройство, которое крепится к телу человека. В него уже заправлена определенное количество инсулина, рассчитанное на несколько инъекций. В нужное время устройство само вводит человеку, больному сахарным диабетом, инсулин. Устройство помогает контролировать резкие скачки сахара в крови.

- Ранее подобные технологии в нашей больнице не применялись. Теперь у пациентов со сложными формами диабета появляется возможность получить персонализированную терапию в ГКБ №11, что особенно важно для повышения качества жизни, - отметил главный врач ГКБ №11 Роман Васин.