«Свободного» мобильного интернета стало меньше почти на треть: в Рязанской области в июле только 31,3% сессий были без ограничений

В Рязанской области доля мобильного интернета без ограничений упала на 29,9% за месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области за месяц почти на треть сократилась доля пользовательских сессий в мобильном интернете, работающих без режима «белых списков». В июле этот показатель составил в регионе 31,3%, тогда как в июне он оценивался в 44,6%. Таким образом, снижение составило 29,9%.

Изменение доли сессий без ограничений в мобильных сетях связано с введением дополнительных мер безопасности. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в целом по Центральной России за семь месяцев лишь треть пользовательских сессий проходила без ограничений. При этом положительная динамика отмечена только для Москвы (+4,7% за месяц), Московской области (+0,6%) и Костромской области (+14,2%).

Эксперты отмечают, что операторам удается смягчить потенциальные финансовые потери благодаря тому, что в их тарифах интернет, как правило, идет в пакете с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована.