Жара до 34 градусов ожидается в Рязани 6 августа и в последующие дни. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 и 7 августа в Рязани и области ожидается жара. Метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. По данным специалистов, столбик термометра поднимется до 30-34 градусов. При этом опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозирую.

Погода в Рязани 6 августа, а также в последующие дни

По данным центра «Фобос», днем 6 августа в Рязани ожидается +28… +30 градусов при умеренном ветре.

Жара будет 7 августа, а потом пойдет на спад:

- 7 августа — ясная погода, небольшой дождь и гроза. Ночью +20… +22 градусов, днем +31… +33 градуса;

- 8 августа — малооблачная погода, небольшой дождь, гроза. Ночью +19… +21 градус, днем +25… +27 градусов;

- 9 августа — переменная облачность. Ночью +17… +19 градусов, днем +21… +23 градуса.