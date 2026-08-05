На 130 тысяч рублей ошиблись не в пользу жителей. Рязанцы переплатили за электричество по вине ТСЖ

Прокуратура выявила завышение платы за электричество в Рыбном.

Жителям многоквартирного дома в Рыбном вернули около 130 тыс. рублей за переплату по электричеству, сообщила прокуратура Рязанской области. Причиной переплат стали неверные расчеты ТСЖ за общедомовые нужды.

Ранее прокуратура проверила начисления за электроэнергию в доме №2а по улице Большой. По данным ведомства, ТСЖ считало плату по общедомовым приборам учета, но анализ платежек за 2025 год показал: суммы, которые выставляли собственникам, не соответствовали фактическому потреблению. Это привело к необоснованному завышению платы.

После вмешательства надзорного органа, нарушения коммунальщики устранили. Собственникам сделали перерасчет и вернули деньги. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.