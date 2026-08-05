Проезд транспорта по улице Грибоедова в Рязани ограничат с 5 по 7 августа

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Временное ограничение движения транспорта вводится на улице Грибоедова. Об этом сообщает Администрация Рязани. Мера связана с проведением плановых ремонтных работ по замене компенсатора на инженерных сетях в районе дома № 20.
Ограничения будут действовать с 5 по 7 августа включительно. В этот период проезд будет частично перекрыт: движение транспорта на указанном участке организуют только по одной полосе в каждом направлении.
Для обеспечения безопасности и предупреждения водителей на месте уже установлены соответствующие дорожные знаки.