Жителя Рязанской области будут судить за нарушение норм безопасности на объекте

Жителя Рязанской области будут судить за нарушение правил безопасности на объекте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Рязанской области, отвечавшего за безопасность рабочих на объекте и допустившего ошибку, будут судить. Как сообщили в прокуратуре Рязанской области, в результате его халатного отношения к своим обязанностям пострадал человек.

Прокурор Спасского района Дмитрий Тимохин утвердил обвинительное заключение в отношении должностного лица. Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 143 УК РФ.

Обвиняемый был ответственным за соблюдение норм безопасности в учреждении, но своими обязанностями пренебрег. Он не провел первичного инструктажа с работниками, не выдал им средств индивидуальной защиты и не подготовил место для соответствующих мероприятий. Однако с его разрешения исполнители приступили к вырубке лесных насаждений.

В результате часть дерева упала на одного из рабочих. Его здоровье сильно пострадало.

Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в Спасский районный суд.