В Рязанском округе собственнику грозит крупный штраф за 47 гектаров борщевика

Для поиска борщевика Россельхознадзор использовал сообщество в интернете.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора в ходе мониторинга с использованием данных интернет-сообщества «Антиборщевик» выявили массовое зарастание сельхозземель опасным сорняком. Нарушение зафиксировано в Рязанском округе на участках общей площадью 47,4 га. Помимо борщевика Сосновского, поля захламлены другой сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Собственнику направлено предписание об устранении нарушения в установленный срок. Исполнение требования взято на контроль Управления.

По данным сообщества «Антиборщевик», только за июль в регионе выявлено 3 новых очага (в Рязани и Рязанском округе).

С 1 марта 2026 года борьба с опасными растениями стала законодательной обязанностью владельцев земли. Штрафы за нарушения колеблются от 20 тыс. рублей (для граждан) до 700 тыс. рублей (для юрлиц).