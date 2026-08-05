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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:53

19-летний водитель на Volkswagen сбил 16-летнего парня в Рязанской области

Подросток находился на краю дороги
Источник:kp.ru
Volkswagen Golf сбил пешехода в Касимовском округе

Volkswagen Golf сбил пешехода в Касимовском округе

В селе Малеево Касимовского округа водитель на Volkswagen Golf сбил 16-летнего парня, сообщило УМВД России по Рязанской области. По данным ведомства, ДТП произошло 4 августа около 23:00.

За рулем иномарки находился 19-летний местный житель. Он сбил несовершеннолетнего, который находился на краю дороги. С травмами пострадавшего доставили в больницу.

В Касимовском округе полиция выясняет обстоятельства наезда на подростка

В Касимовском округе полиция выясняет обстоятельства наезда на подростка

Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего.

Накануне, 3 августа, в Рыбновском округе 43-летняя женщина на Chevrolet Aveo сбила 90-летнего пенсионера. Пожилой мужчина также попал в больницу.