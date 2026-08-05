«Почему есть в районах, но нет в Рязани?»: семья онкобольной пожаловалась на дефицит «Капецитабина»

Минздрав назвал сроки поставки и предложил альтернативный способ получения препарата. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани семья онкобольной пациентки обратилась за содействием к главе региона из-за отсутствия противоопухолевого лекарства. Женщина сообщила, что ее маме необходим «Капецитабин» для прохождения очередного курса химиотерапии. Однако на горячей линии им ответили, что препарата в городе нет, а сроки поставки неизвестны.

«Знаю, что он есть в районах нашей области. Но почему его нет в Рязани? Пожалуйста, помогите нам получить этот жизненно необходимый препарат», – написала рязанка.

В региональном минздраве уточнили, что лекарство в дозировке 500 мг поступит на склад 7 или 10 августа. Пациентке порекомендовали написать в ведомство в понедельник, чтобы получить препарат напрямую со склада «Рязань-Фармация», минуя этап транспортировки в больницу.