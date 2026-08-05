Разработан регламент выдачи разрешений на народную медицину в Рязанской области

В Рязанской области на легальное занятие народной медициной требуется разрешение. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Рязанской области разработало проект нового административного регламента, регулирующего выдачу разрешений на право занятия народной медициной в регионе. Документ устанавливает четкие правила и сроки предоставления государственной услуги для граждан, желающих заниматься законным целительством.

Согласно новому порядку, разрешение выдается бесплатно. Решение о его выдаче или отказе принимается в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления.

Обратиться за услугой можно лично в министерство здравоохранения или через МФЦ. При этом итоговый документ выдается только при личном посещении уполномоченного органа.