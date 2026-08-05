Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ко Дню города в Рязани в 2026 году власти подготовили большую программу. О грядущем праздновании рассказал глава городской администрации Борис Ясинский.
По словам чиновники, основные события развернутся вдоль пешеходного маршрута: от Большого каменного моста (Астраханского) до цирка. Там развернут сцены и интерактивные площадки.
Между двух мостов - Астраханского и Брессюирского – пройдет гастрономический фестиваль, а от Брессюирского в сторону стадиона развернут спортивную зону.
В Нижнем городском саду будет работать площадка для детей «Азбука Рязани», в Верхнем – проект «Есенин: вне времени». В Лесопарке откроется площадка семейного фестиваля.
День города в Рязани 2026 года пройдет 28 и 29 августа.