Полную афишу мероприятий ко Дню города в Рязани - 2026 власти еще не представили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню города в Рязани в 2026 году власти подготовили большую программу. О грядущем праздновании рассказал глава городской администрации Борис Ясинский.

По словам чиновники, основные события развернутся вдоль пешеходного маршрута: от Большого каменного моста (Астраханского) до цирка. Там развернут сцены и интерактивные площадки.

Между двух мостов - Астраханского и Брессюирского – пройдет гастрономический фестиваль, а от Брессюирского в сторону стадиона развернут спортивную зону.

В Нижнем городском саду будет работать площадка для детей «Азбука Рязани», в Верхнем – проект «Есенин: вне времени». В Лесопарке откроется площадка семейного фестиваля.

День города в Рязани 2026 года пройдет 28 и 29 августа.