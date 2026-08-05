Более 1500 случаев рака выявлено у рязанцев с начала года при диспансеризации

Более 600 тысяч жителей области уже прошли диспансеризацию в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С января по август профилактические осмотры прошли около 600 тысяч жителей Рязанской области, а в целом за прошлый год – 760 тысяч. Темпы проведения медобследований в этом году значительно выше, чем в 2025-м.

Активная профилактическая работа позволяет выявлять болезни на ранних стадиях. С начала года диагностировано 1 500 злокачественных новообразований (теперь они составляют основную долю в структуре выявляемости), почти 2 500 впервые установленных случаев сахарного диабета и свыше 13 000 заболеваний системы кровообращения.