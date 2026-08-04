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НовостиОбщество4 августа 2026 15:37

Рязанский знак отличия «Петр и Феврония»: награду получат только семьи со стажем более 50 лет и детьми без судимости

В Рязанской области утвердили порядок награждения семей знаком «Петр и Феврония»
Источник:kp.ru
В Рязани утвердили награду для пар, проживших в браке 50 и более лет.

В Рязани утвердили награду для пар, проживших в браке 50 и более лет.

В Рязанской области утвержден порядок награждения знаком отличия губернатора «Петр и Феврония».

Знак вручается парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет. При этом оба супруга должны быть гражданами РФ и непрерывно проживать в регионе не менее 20 лет. Обязательное требование - наличие одного или более детей, которые, как и супруги не должны иметь судимости.

Ежегодно награду смогут получить не более 100 семей. Инициаторами выдвижения могут выступать органы власти, местного самоуправления или общественные организации.

Сам знак представляет собой медальон с изображением святых Петра и Февронии Муромских. Расходы на изготовление наградного фонда покрываются из областного бюджета.