Рязанский знак отличия «Петр и Феврония»: награду получат только семьи со стажем более 50 лет и детьми без судимости

В Рязани утвердили награду для пар, проживших в браке 50 и более лет.

В Рязанской области утвержден порядок награждения знаком отличия губернатора «Петр и Феврония».

Знак вручается парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 или 70 лет. При этом оба супруга должны быть гражданами РФ и непрерывно проживать в регионе не менее 20 лет. Обязательное требование - наличие одного или более детей, которые, как и супруги не должны иметь судимости.

Ежегодно награду смогут получить не более 100 семей. Инициаторами выдвижения могут выступать органы власти, местного самоуправления или общественные организации.

Сам знак представляет собой медальон с изображением святых Петра и Февронии Муромских. Расходы на изготовление наградного фонда покрываются из областного бюджета.