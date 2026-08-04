На каждого пострадавшего при терактах в Рязанской области выделено 1328 рублей в сутки – установлены правила временного размещения и питания

Постановление распространяется и на пострадавших от атаки БПЛА на Рязань 15 мая 2026 года. Фото: Правительство Рязанской области.

Принято постановление регионального правительства, которое устанавливает правила временного размещения и питания граждан, эвакуированных или пострадавших в результате терактов, а также при пресечении терактов правомерными действиями.

Пострадавшие размещаются в специальных пунктах на территории Рязанской области. Срок пребывания может составлять до 6 месяцев. На каждого человека выделяется 1328 рублей в сутки: 913 рублей на проживание и 415 рублей на питание.

Финансирование сначала осуществляется из областного бюджета, впоследствии расходы компенсируются за счет федеральных межбюджетных трансфертов.

Постановление распространяется и на пострадавших после атаки БПЛА на Рязань 15 мая 2026 года.