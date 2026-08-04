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НовостиПроисшествия4 августа 2026 14:07

«Возникла угроза жизни и здоровью жителей»: режим ЧС введен на улице Юннатов в Рязани из-за разрушения крыши дома

В Рязани ввели режим ЧС из-за обрушения крыши жилого дома на улице Юннатов
Источник:kp.ru
Зона ЧС определена в пределах придомовой территории аварийного дома.

Зона ЧС определена в пределах придомовой территории аварийного дома.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани с 4 августа 2026 года введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стало разрушение кровли дома № 12 по улице Юннатов, которое создало прямую угрозу жизни и здоровью проживающих там граждан.

Границы зоны ЧС определены в пределах придомовой территории аварийного здания. Установлен местный уровень реагирования. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Управлению энергетики и ЖКХ администрации Рязани поручено организовать комплекс аварийно-восстановительных работ, провести техническую экспертизу и подготовить проектную документацию. Кроме того, ведомству предписано при наличии оснований предоставить пострадавшим жильцам помещения из маневренного фонда.