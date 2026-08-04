Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В среду, 5 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. При этом опасные и неблагоприятные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.
Температура воздуха ночью по Рязанской области +12… +17 градусов, днем +24… +29 градусов.
По данным центра «Фобос», днем 5 августа в Рязани ожидается +25… +25 градусов при слабом ветре.
В последующие дни ожидается жара:
- 6 августа — ясная погода. Ночью +17… +19 градусов, днем +27... +29 градусов;
- 7 августа — ясная погода. Ночью +20… +22 градусов, днем +30… +32 градуса;
- 8 августа — переменная облачность с небольшим дождем, возможна гроза. Ночью +20… +22 градуса, днем +25… +27 градусов.