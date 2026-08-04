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НовостиОбщество4 августа 2026 14:04

К жаре добавятся дожди и грозы. Какая погода будет в Рязани 5 августа и в последующие дни

Жара до 32 градусов ожидается в Рязани 5 августа и в последующие дни
Источник:kp.ru
Жара до 32 градусов ожидается в Рязани 5 августа и в последующие дни.

Жара до 32 градусов ожидается в Рязани 5 августа и в последующие дни.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологов. При этом опасные и неблагоприятные метеорологические явления специалисты не прогнозируют.

Температура воздуха ночью по Рязанской области +12… +17 градусов, днем +24… +29 градусов.

Погода в Рязани 5 августа, а также в последующие дни

По данным центра «Фобос», днем 5 августа в Рязани ожидается +25… +25 градусов при слабом ветре.

В последующие дни ожидается жара:

- 6 августа — ясная погода. Ночью +17… +19 градусов, днем +27... +29 градусов;

- 7 августа — ясная погода. Ночью +20… +22 градусов, днем +30… +32 градуса;

- 8 августа — переменная облачность с небольшим дождем, возможна гроза. Ночью +20… +22 градуса, днем +25… +27 градусов.