В Рязани врачи-сурдологи оценили состояние слуха у жертв атаки БПЛА

Врачи больницы Семашко обследовали четырех пострадавших при атаке БПЛА. Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.

Врачи Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко оказали экстренную специализированную помощь пациентам, пострадавшим в результате массовой атаки БПЛА на Рязанскую область 29 июля.

Для оказания квалифицированной помощи была организована работа специальной бригады. Врач-сурдолог Любовь Кусакина и медсестра Наталья Терешина провели комплексное аудиологическое обследование четырех пациентов. Специалисты использовали аппаратную аудиометрию, чтобы выявить степень повреждения внутреннего уха от акустического удара.

По итогам осмотра всем пострадавшим был подобран терапевтический курс. Представители ОКБ напоминают, что травмы от взрывной волны могут иметь отсроченные последствия, поэтому ранняя диагностика позволяет избежать необратимой потери слуха.