Более месяца терроризировали по телефону: запуганная рязанская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги – курьеров задержали

Мошенники вынудили рязанскую пенсионерку лишиться крова, а полицейские настигли курьеров за тысячи километров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

76-летняя жительница Рязани больше месяца жила в аду телефонных звонков – пока не лишилась единственного жилья. Но оперативники Уголовного розыска достали злоумышленников даже в других регионах России.

Все началось как стандартный сценарий «безопасного счета». Голоса в трубке – якобы сотрудники правоохранительных органов и госструктур – методично выдавливали из пожилой женщины последнее. Они убеждали растерянную жертву, что уже оформлена поддельная доверенность и квартирой могут завладеть мошенники. Поэтому имущество нужно срочно «спасать» – продать и перевести деньги на указанный счет.

И бабушка сломалась. Она продала свою единственную квартиру – и отдала преступникам почти 2 миллиона рублей. 280 тысяч ушли через банкоматы, а оставшиеся 1,65 млн рублей она собственноручно передала курьеру, который явился к ней домой.

В сентябре 2025 года возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. И оперативники УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из Советского района устроили настоящую охоту на курьеров.

Первым взяли след 38-летнего мужчины – того самого, что забрал деньги из рук перепуганной пенсионерки. А помогал ему 40-летний подельник, который держал связь с заказчиками преступления. Пособников мошенников задержали в Дагестане и Москве, а затем доставили в Рязань для следственных действий. Теперь обоим грозит до 10 лет колонии.