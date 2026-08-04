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НовостиОбщество4 августа 2026 12:19

Рекордный спрос на техникумы и колледжи: в Рязанской области подано более 9 тысяч заявлений

В колледжи Рязанской области подано уже свыше 9 тысяч заявлений
Источник:kp.ru
В регионе отмечается устойчивый рост интереса к рабочим специальностям и программам.

В регионе отмечается устойчивый рост интереса к рабочим специальностям и программам.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания 2026 года в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Рязанской области установила рекорд. На сегодняшний день абитуриентами подано более 9 тысяч заявлений, что на тысячу больше, чем за весь аналогичный период прошлого года. В региональном Министерстве образования отмечают устойчивый рост интереса к рабочим специальностям и программам СПО.

Ключевым направлением, привлекающим внимание, становится федеральный проект «Профессионалитет». В регионе уже функционируют 4 образовательных кластера: «Машиностроение», «Туризм и сфера услуг», «Агрокластер» и «Радиоэлектроника». В них задействованы 14 колледжей и 34 предприятия-партнера, где студенты получают практические навыки на реальном производстве.

До конца текущего года в области откроется еще один кластер – «Транспорт и логистика».