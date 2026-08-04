Возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам рязанского завода

Уголовное дело – итог приема граждан главой регионального СК. Фото: СУ СК России по Рязанской области

По поручению руководителя регионального СК России возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам рязанского предприятия.

Олег Васильев провел личный прием граждан с использованием видеоконференцсвязи по вопросу невыплаты заработной платы. Было установлено, что директор предприятия, производящего строительные материалы, накопил задолженность перед 19 работниками. При этом, как установили следователи, руководитель располагал финансовыми ресурсами и реальной возможностью для погашения долгов по зарплате, однако допустил полную невыплату за период с апреля по август 2026 года. Общая сумма задолженности перед сотрудниками завода составила около 3 млн рублей.

Касимовским межрайонным следственным отделом в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о невыплате заработной платы.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате.