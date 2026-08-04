«Всего пять автобусов на линии»: жителям Рязани объяснили, почему они не могут дождаться общественного транспорта

Горожане жалуются на «транспортный коллапс»: троллейбусы ждут часами, автобусы исчезают с маршрутов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанцы массово жалуются на работу общественного транспорта - на странице губернатора Павла Малкова появились обращения по поводу хаотичного движения автобусов и троллейбусов, которые, по словам пассажиров, «живут своей жизнью». Одна из горожанок возмущена, что 2 августа в 13:57 на остановке «Братиславская» не было автобуса №6.

Нарекания вызывает маршрут №85, соединяющий «Олимпийский» с «Рощей». Утром автобусы приходят с интервалом 40–50 минут, переполнены, а влезть в салон – «настоящий квест». Не лучше ситуация с маршрутами №21 и №73, которые, по отзывам, стали «призраками» – их приходится ждать более полутора часов.

В мэрии пообещали проверить графики движения троллейбусов и проблемных автобусных маршрутов. Пропуск рейса №6 2 августа объяснили болезнью водителя и принесли извинения.

Основная причина сбоев - техническое состояние парка. В администрации города сообщили, что на маршруте №85 из-за ремонта сейчас работают всего пять машин, однако с января 2026 года его переведут на регулируемый тариф, что, как надеются власти, улучшит ситуацию. По заявлению мэрии, проверки по маршрутам №21 и №73 уже начаты.