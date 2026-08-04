У роддома №2 в Рязани привели в порядок остановки по решению суда

У родильного дома в Рязани появились остановочные комплексы.

У родильного дома №2 в Рязани оборудовали остановочные комплексы, сообщило региональное УФССП. Приставы завершили исполнительное производство об обустройстве остановок рядом с социально значимым учреждением.

По данным ведомства, суд обязал управление дорожного хозяйства и транспорта установить остановки в непосредственной близости от родильного дома. Пристав разъяснил должнику последствия неисполнения требований закона, и только после этого начались работы.

На сегодняшний день остановки приведены в надлежащее состояние, а исполнительное производство завершилось.