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НовостиОбщество4 августа 2026 8:22

У роддома №2 в Рязани привели в порядок остановки по решению суда

Приставы добились исполнения решения
Источник:kp.ru
У родильного дома в Рязани появились остановочные комплексы.

У родильного дома в Рязани появились остановочные комплексы.

У родильного дома №2 в Рязани оборудовали остановочные комплексы, сообщило региональное УФССП. Приставы завершили исполнительное производство об обустройстве остановок рядом с социально значимым учреждением.

По данным ведомства, суд обязал управление дорожного хозяйства и транспорта установить остановки в непосредственной близости от родильного дома. Пристав разъяснил должнику последствия неисполнения требований закона, и только после этого начались работы.

На сегодняшний день остановки приведены в надлежащее состояние, а исполнительное производство завершилось.