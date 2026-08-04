«Не носит избыточно карательный характер…» Молочное предприятие под Рязанью оштрафовали на 150 тысяч рублей

На молочном предприятии в селе Высокое нашли сколы плитки и отслоившуюся краску. Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Молочное предприятие, расположенное в Рязанском округе, оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение безопасности пищевой продукции, сообщает Арбитражный суд Рязанской области. Предприятие не выполнило предписание Россельхознадзора в срок.

Как установил суд, в марте 2026 года инспекторы выдали ООО «Долголетие» предписание устранить нарушения. Сделать это нужно было до 11 мая. Очередная проверка показала, что часть требований молочники не выполнили.

В производственном цехе на потолке осталась отслоившаяся краска, на стенах - сколы плитки и монтажная пена, на металлоконструкциях - коррозия. Кроме того, в декларации на молочную продукцию не хватало исследований на микотоксины, хотя по техрегламенту они обязательны.

В суде руководство предприятия вину признало, раскаялось и попросило снизить штраф. Суд учел частичное исполнение предписания, отсутствие тяжких последствий и статус малого предприятия, поэтому штраф уменьшили с 300 до 150 тысяч рублей.

«Указанная мера ответственности отвечает принципам разумности и справедливости, не носит избыточно карательный характер, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания», - говорится в судебном решении. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано.