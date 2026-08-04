В рязанской многоэтажке отработали действия при атаке БПЛА

В Рязани провели учения по гражданской обороне в жилом доме. Фото: правительство Рязанской области.

В одной из многоэтажек Советского района Рязани провели учебную тренировку по гражданской обороне, сообщило правительство региона. Жителей эвакуировали в укрытие по сигналам «Воздушная опасность» и «Угроза атаки БПЛА».

На место после сигнала тревоги прибыли сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной и диспетчерской служб, медики, представители ресурсоснабжающих организаций и мэрии. Специалисты развернули штаб и отработали оповещение и эвакуацию жителей.

Кроме того, на учения пригласили представителей управляющих компаний, чтобы они видели, как действовать в нештатной ситуации.