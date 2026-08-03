Аукцион на закупку сувенирных гравюр для рязанского правительства не состоялся, контракт планируют заключить с единственным поставщиком

Согласно контракту нужно будет изготовить 25 гравюр с видами Рязанского Кремля. Фото: эскиз гравюры «Рязанский Кремль и панорама города» из документации к аукциону.

Признан несостоявшимся электронный аукцион на изготовление сувенирных гравюр с видами Рязанского Кремля для Правительства Рязанской области. Начальная цена контракта составляла 259791 рубль 75 копеек.

Как следует из протокола подведения итогов, по окончании срока подачи заявок поступила только одна заявка от участника. В связи с этим согласно закону торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия конкуренции. Однако единственный участник предложил выполнить работы по начальной цене, и его заявка была признана соответствующей требованиям. С ним планируется заключить контракт.

Согласно техническому заданию, победителю предстоит изготовить 25 гравюр: 15 экземпляров с изображением «Рязанского Кремля» и 10 – «Рязанского Кремля и панорамы города». Изделия должны быть выполнены на медных пластинах в технике гравюры с миниатюрной росписью цветными эмалями, оформлены в багетные рамки с паспарту и упакованы индивидуально.

На гравюрах предусмотрены узнаваемые виды Рязанского Кремля, включая Успенский собор, Соборную колокольню, церковь Святого Духа и другие исторические здания. На одном из вариантов также размещена историческая справка об основании города Рязани и герб Рязанской области.