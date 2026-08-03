Метеопредупреждение на 4 августа в Рязани опубликовало МЧС Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 августа, а также утром в Рязанской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров. Экстренное метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

Тремя часами ранее в МЧС сообщали, что 4 августа в Рязанской области опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, ночью возможны дождь и туман. Температура воздуха ночью +11… +16 градусов, днем +24… +29 градусов.