Игнорировали санитарные нормы. Коммунальщиков в Рязанской области обязали проверить качество питьевой воды

В селе Берестянки Рязанской области больше года не проверяли качество питьевой воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал коммунальное предприятие наладить контроль качества питьевой воды в селе Берестянки Сасовского округа. О судебном решении сообщила прокуратура Рязанской области.

По данным ведомства, поводом для разбирательства стала проверка. Выяснилось, что больше года коммунальщики игнорировали требования санитарных норм и не проводили лабораторные исследования воды.

Прокуратура подала иск в суд и выиграла дело. Решение уже вступило в силу. Надзорное ведомство следит за исполнением судебного акта.