Рособрнадзор объявил предостережение Центру подготовки Рязанской епархии

Проверка Рособрнадзора проводилась по результатам мониторинга официального сайта организации. Фото: Центр подготовки церковных специалистов Рязань (https://vk.ru/cpcsrzn)

Рособрнадзор объявил предостережение религиозной организации «Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии РПЦ». На официальном сайте учреждения представлена не вся требуемая информация, в частности отсутствуют сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса.

В ходе мониторинга системы образования в 2026 году надзорное ведомство выявило, что в разделе «Материально-техническое обеспечение. Доступная среда» не размещены сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотек, спортивных объектов, средств обучения, доступе к электронным ресурсам, а также о количестве мест в общежитии. Также в списке отсутствующего фигурируют объекты для практических занятий и специальные технические средства обучения (коллективного и индивидуального пользования). Кроме того, на сайте нет информация о специальных условиях для обучения инвалидов.

Предостережение объявлено 24 июля 2026 года. Учебному заведению, расположенному на Соборной площади Рязани, предложено принять меры для соблюдения требований законодательства в сфере образования. Информация внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.