Полиция задержала мужчину, заснявшего взрыв БПЛА из окна квартиры в Рязани.

В Рязани полиция задержала 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который заснял на видео атаку БПЛА. В ночь на 29 июля он запечатлел пролет дрона и последующий взрыв из окна квартиры, где проживает, и об этом стало известно оперативникам.

Как сообщает пресс-служба УМВД, приезжего доставили в отдел. Он признал свою вину и покаялся в содеянном на камеру, призвав других не повторять его ошибку. Теперь решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 10.8 областного закона «Об административных правонарушениях»

Автор видео атаки БПЛА в отделе полиции

Полицейские напомнили, что в Рязанской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео атак БПЛА, их последствий, а также мест расположения и работы ПВО, РЭБ, других объектов военного назначения и критически важных объектов региона.