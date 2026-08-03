Загадочный объект обнаружили археологи при раскопках в Старой Рязани

На Старой Рязани археологи обнаружили остатки подвала крупной постройки. Фото: СТРАЭ РАН.

На раскопках в Старой Рязани археологи обнаружили «загадочный объект». О находке 3 августа сообщили ученые Старорязанской археологической экспедиции.

На раскопе 7в специалисты наткнулись на остатки подвальной ямы крупной постройки.

«Судя по материалам, она относительно поздняя - относится к XIV веку. Для этого времени такие крупные подвалы нехарактерны», - говорится в сообщении.

Ученые продолжают изучать объект и окружающий контекст.

Чуть более года назад на раскопках в Старой Рязани археологи обнаружили уникальную находку – иконку из черного сланца. Это реликвия округлой формы диаметром около 6 см. На оной из ее сторон просматривается изображение Спасителя.