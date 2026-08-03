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НовостиОбщество3 августа 2026 9:25

Около 400 ушибов и переломов зафиксировали в травмпункте БСМП за неделю

Всего к медикам обратились за помощью 673 рязанца
Источник:kp.ru
В рязанской БСМП подсчитали количество травм за неделю.

В рязанской БСМП подсчитали количество травм за неделю.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 27 июля по 2 августа в амбулаторно-травматологический центр БСМП обратились 673 пациента, сообщает медучреждение. Чаще всего рязанцы жаловались на ушибы - 272 случая. Переломы диагностировали у 121 человека. Еще 119 пациентов пришли с растяжениями и 137 - с ранами.

Травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Им нужно обращаться в травмпункт больницы №11. Пациентов с офтальмологической травмой принимают в травмпункте ОКБ им. Семашко, а детей - в трампункте детской ОКБ.