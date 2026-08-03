Водитель-рязанец и 3-летний пассажир Volkswagen попали в больницу после ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.

Грузовой автомобиль ГАЗ и Volkswagen Tiguan столкнулись в Рязанской области 31 июля. В результате ДТП, которое случилось примерно в 14:30, в больницу попали 28-летний житель Рязани (водитель иномарки) и его 3-летний пассажир. "Газелью" управлял рязанец в возрасте 36 лет.

По данным Госавтоинспекции, местом аварии стал 53 километр дороги Рязань — Ряжск — Алексадро-Невский. Это участок, проходящий по территории Старожиловского округа. Оба транспортных средства, судя по фото, оказались в кювете.

Всего за пятницу и выходные, с 31 июля по 2 августа, в регионе зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили 19 человек.