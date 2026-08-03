Контракт на обслуживание маршрута №75 в Рязани c победителем тендера не заключен.

Победителя тендера на обслуживание маршрута №75 администрация Рязани признала уклонившимся от заключения контракта. Такое решение заказчика в отношении ООО «РТА XIII» опубликовано на сайте госзакупок.

Более того, в УФАС по Рязанской области мэрия направила сведения для внесения участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «РТА XIII» попросило за свои услуги в период с 1 августа 2026-го по 30 ноября 2030 года 18,6 млн рублей. Участник, занявший второе место (контракт теперь могут заключить с ним), предлагал исполнить контракт за 19,2 млн рублей.