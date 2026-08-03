Между парками на улице Ленина в Рязани появилась «зебра» без возвышения

В Рязани открыли новый пешеходный переход на улице Ленина.

В областном центре завершилось обустройство пешеходного перехода на улице Ленина, который теперь напрямую соединяет центральные входы Верхнего и Нижнего городских парков. Работы велись в рамках развития туристического маршрута «Рязань пешеходная». Новый переход выполнен в виде наземной зебры.

О переносе объекта с перекрестка Бульварного и Газетного переулков было объявлено 25 августа 2025 года. Тогда обещали переход с искусственным возвышением для повышения безопасности.

– «Специалисты прорабатывают вопрос о возвышенном пешеходном переходе на указанном участке», – отвечали на вопросы рязанцев год назад в администрации города.