Тракторист насмерть задавил коллегу на предприятии в Рязанской области

Мужчина погиб под колесами трактора на работе в Рязанской области.

В Сапожковском округе будут судить водителя трактора, который насмерть сбил своего коллегу, сообщила прокуратура Рязанской области. Трагедия случилась весной 2026 года на территории местного предприятия.

По данным надзорного ведомства, 57-летний мужчина за рулем трактора Claas Axion с бункером-накопителем задавил коллегу. Он сдавал назад, но не убедился, что там никого нет – не видел сам, не попросил помощи у других – и наехал на 56-летнего работника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Дело тракториста передали в Сапожковский районный суд.