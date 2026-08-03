Более половины региональных трасс Рязанской области не отвечают нормативным требованиям – регион по качеству дорог на 73-м месте

В Рязанской области нормативным требованиям отвечают 43,4% дорог – это хуже, чем в среднем по России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свежий рейтинг субъектов РФ по состоянию дорожной инфраструктуры по итогам 2025 года представило РИА Новости. Согласно исследованию, Рязанская область сохранила место в конце списка (всего 85 субъектов), заняв 73-е место. Регион немного улучшил свои позиции по сравнению с 2024 годом, когда располагался на 75-й строчке.

На конец прошлого года доля дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 43,4%. По данному критерию регион находится между Еврейской автономной областью и Республикой Тыва. Для сравнения, среднероссийский показатель – 55,2%. В предыдущем рейтинге показатель области был еще ниже – 38,1%.

При этом плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в Рязанской области (293 км на 1000 кв. км) значительно превышает средний по стране (66 км).