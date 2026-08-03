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НовостиОбщество3 августа 2026 6:09

Тренировка экстренных служб: 3 августа в Рязани завоют сирены

3 августа в Рязани завоют сирены – системы оповещения
Источник:kp.ru
Сирены в Рязани 3 августа: тренировка экстренных служб.

Сирены в Рязани 3 августа: тренировка экстренных служб.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Рязани запланировали тренировку экстренных служб, в Советском районе города запустят сирены. О запуске систем оповещения предупреждали чиновники регионального правительства.

«Экстренные службы отработают действия при ЧС и проверят работу систем оповещения», - говорилось в сообщении.

Рязанцев призывают сохранять спокойствие и реагировать только на официальную информацию.

«Пожалуйста, не пугайтесь, если услышите сирену», - попросили в РСЧС.