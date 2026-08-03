РМПТС подало к жителям Рязани иски почти на 300 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Иски на общую сумму 292,4 млн рублей подало к жителям Рязани МУП «РМПТС» за первое полугодие 2026-го. Об этом предприятие, которое обеспечивает отопление и горячее водоснабжение в централизованной системе, сообщило на официальной странице в соцсетях.

Всего в суды поступило 2486 заявлений. По ним уже взысканы 82,5 млн рублей — долги за упомянутые услуги и пени. Остальные иски рассматриваются.

РМПТС привело пример, как взыскало 77 тыс. рублей за неоплаченное тепло и 43 тыс. рублей пеней с собственников квартиры в Железнодорожном районе города.

«Если вы оказались в трудной жизненной ситуации и у вас образовались долги за отопление и горячую воду — не прячьтесь от квитанций. Придите на диалог, и мы вместе обязательно найдем выход из сложившейся ситуации», - обратились к рязанцам представители теплосетей.