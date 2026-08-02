Водитель рейсового автобуса в Рязани украл деньги с карты пассажирки

Мужчина нашел карту в салоне автобуса в Рязани и потратил 21 тысячу рублей. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Водитель рязанского автобуса потратил с чужой банковской карты 21 489 рублей, сообщили в УМВД России по региону. Мужчина нашел карту в салоне, но возвращать не стал - вместо этого пошел по магазинам.

По данным ведомства, 47-летняя женщина потеряла карту и позже обнаружила списание. Она обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска вычислили, кто расплачивался с ее счета.

Им оказался 46-летний водитель пассажирского автобуса. Он нашел карту во время осмотра салона, но не попытался вернуть ее владелице и не позвонил в банк. Мужчина оставил находку себе и отправился за покупками.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Эксперты Банка России сообщали ранее, что несколько человек лишились банковских карт в общественном транспорте Рязани после их передачи по салону для оплаты проезда. Оказалось, что передавая карту третьим лицам, ее владелец нарушает договор с банком. Если после этого с карты пропадут деньги, добиться возмещения не удастся. Даже если карту вернут, остаются другие риски.