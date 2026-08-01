К сероводороду добавился фенол: в Рязани сообщили об очередных превышениях ПДК вредных веществ в воздухе

На окраинах Рязани ПДК фенола превышена в 1,6–2 раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Рязани нашли сотрудники Рязанского ЦГМС.

Наблюдения проводились на трех постоянных точках с помощью передвижной автоматизированной лаборатории: в деревне Турлатово (ул. Школьная, 49), а также в рязанских поселках Никуличи (ул. Пронская) и Соколовка (ул. Полевая).

В июле 2026 года специалисты выполнили четыре отбора проб – 7, 14, 22 и 29 июля. По результатам анализов зафиксированы три случая превышения ПДК загрязняющих веществ.

Так, в пробе, отобранной 14 июля в Турлатово в утренние часы (с 10:59 до 11:19), содержание фенола составило 2,03 ПДК. В тот же день в Соколовке в дневное время (с 12:08 до 12:28) концентрация фенола достигла 1,6 ПДК. Кроме того, 29 июля в Турлатово в дневные часы (с 12:42 до 13:02) было зафиксировано превышение сероводорода - 1,33 ПДК.